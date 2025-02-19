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        Haberler Gündem Ankara Tartıştığı eski eşini bıçakla öldürdü - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Tartıştığı eski eşini bıçakla öldürdü

        Ankara'nın Etimesgut ilçesinde S.K. adlı kadın, eski eşi İ.K. tarafından bıçakla öldürüldü. Olaydan sonra kaçan zanlı, kısa sürede polis ekiplerince yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 00:45 Güncelleme: 19.02.2025 - 00:45
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        Tartıştığı eski eşini bıçakla öldürdü
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        Olay, akşam saatlerinde Piyade Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi.

        İddiaya göre S.K. ile boşandığı kocası İ.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.K., bıçakla saldırdığı S.K.'yı yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

        Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde S.K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan zanlıyı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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