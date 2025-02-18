AB Ukrayna'ya 6 milyar dolar yardım yapacak iddiası

ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in geçen hafta yaptığı açıklamalar sonrasında Avrupa Birliği ülkelerinde Ukrayna ile ilgili endişeler arttı.

Paris'te Ukrayna konulu gayriresmi bir güvenlik zirvesi toplayan Avrupa ülkeleri, şimdi de ciddi meblağda askeri yardıma hazırlanıyor.

Politico'nun Avrupalı diplomatlara dayandırdığı habere göre, Avrupa Birliği, Ukrayna'ya en az 6 milyar euroluk bir askeri yardıma hazırlanıyor. El-Cezire de benzer bir haberle, Politico'nun iddialarını pekiştirdi.

İlgili yardım paketinin içinde top mermisi ve hava savunma sistemleri bulunacak. Yardımın 10 milyar euroya kadar çıkabileceği belirtilirken, her ülke gayrisafi milli hasılası oranında katkıda bulunacak.

Bu yardımla birlikte, AB'nin Paris'teki zirveden somut bir destekle döndüğünü kanıtlamak ve barış müzakerelerindeki etkisini artırmak istediği düşünülüyor.

Avrupalı diplomatlar yardım paketinin detaylarına ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

*Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir