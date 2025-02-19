Trump: Asker göndermemiz gerekmeyecek

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile ABD heyetleri arasında düzenlenen barış görüşmeleri sonrası ilk defa açıklamalarda bulundu.

Barış görüşmelerinin iyi geçtiğine değinen Trump, görüşmelere dair duyduğu güveni ifade etti.

Ukrayna'ya Batılı ülkelerin asker gönderip göndermeyeceği merak konusu olurken, Trump konuya ilişkin "ABD askerlerinin Ukrayna'ya gitmesi gerekmeyecek. Avrupalı ülkeler, Ukrayna'ya barış gücü gönderirse bunda bir sorun olmaz. ABD buna karşı çıkmaz." dedi.

Trump ayrıca, ABD basınında sıkça dile getirilen; ABD'nin Avrupa'daki askerlerini çekeceğine dair konuya ilişkin de açıklamada bulunarak "Avrupa'daki bütün askerlerimizi çekmemiz gerektiğini düşünmüyorum." dedi.

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"UKRAYNA'DA SEÇİMLER YAPILMADI"

Trump diğer yandan Ukrayna'da seçimlerin gerçekleştirilmediğine dikkat çekerek "Şu an Ukrayna'da seçimlerin düzenlenmediği bir durumdayız. Sıkıyönetim var. Ukrayna lideri... Şöylemekten hoşlanmıyorum ama anketlerde onay alma konusunda yüzde 4'e kadar düştü. İnsanların uzun zamandır seçimlerin yapılmadığını söylemesi gerekmez mi?" dedi.

Trump ayrıca Zelenskiy'i eleştirerek "Zelenskiy, savaşı hiç başlatmamalıydı. Şimdi masada olmak istediklerini söylüyorlar. Üç senedir oradaydılar, anlaşma yapılabilirdi." dedi.

"PUTİN'LE ŞUBATIN SONUNDAN ÖNCE GÖRÜŞEBİLİRİZ"

Trump ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le, ay bitmeden önce görüşebileceklerini dile getirdi.