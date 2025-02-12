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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile görüştü | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Fidan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefonda görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 14:06 Güncelleme: 12.02.2025 - 14:46
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        Bakan Fidan Suudi mevkidaşıyla görüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefonda görüştü.

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Bakan Fidan ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı bin Ferhan telefon görüşmesi yaptı.

        Görüşmede, Gazze'yle ilgili son gelişmeler ve Suriye'deki durum ele alındı.

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