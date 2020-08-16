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AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Dominik Cumhuriyeti'nde ABD'li mevkidaşı Pompeo ile bir araya geldi.

Görüşme sonrasında açıklamada bulunan Çavuşoğlu, Pompeo ile görüşmede Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alındığını ifade etti. Çavuşoğlu, "Pompeo'yla Libya'yı değerlendirdik, uzmanlar düzeyinde ABD'yle istişarelerimizi devam ettirme kararı aldık" dedi.

Çavuşoğlu, ABD Demokrat Başkan adayı Joe Biden'ın tepki çeken açıklamalarına yönelik, "Biz böyle dayatmaları kökten reddediyoruz. Türk milletini de tanımayan cahilce yapılmış bir açıklama. Haddini aşan cümleler kullanıyor. 20. yüzyılın anlayışının bir yansıması. Unuttukları şey dünya da Türkiye de değişti." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu'nun ayrıca yemin törenine katılan diğer ülke Devlet Başkanları ve Dışişleri Bakanlarıyla ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçilmiş Cumhurbaşkanı Luis Abinader’in yemin törenine katılmak üzere geldiği Dominik Cumhuriyeti'ne gitti.