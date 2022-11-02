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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da SETA tarafından düzenlenen "Ege ve Doğu Akdeniz'de Türk Dış Politikası" konulu panelde konuştu.

Yunanistan ile diyalog yolunun açık olduğunu dile getiren, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunanistan ile görüşmeyelim demedik ama görüşme anlamlı olmalı" dedi.

Yunanistan'daki ABD üslerine ilişkin soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, "Rusya'ya karşı kuruldu diyorlar, inandırıcı değil. ABD'nin terazisi bozuldu." açıklamasında bulundu.

Mısır-Türkiye ilişkileri hakkında konuşan Çavuşoğlu, "Mısır ile normalleşme sürecine girdik, bu ikili bir süreç. Mısır ilişkileri normalleştirme konusunda samimiyse adım atar. Normalleşme yavaş gidiyor ama bu bizimle ilgili değil." dedi.

Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşmasını askıya almasının ardından Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile iki kez görüştüğünü söyleyen Çavuşoğlu, "Rusya'nın saldırılar sonrası güvenlik talebi var, çabamız devam ediyor" ifadelerini kullandı.