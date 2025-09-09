Habertürk
        Dışişleri Bakanlığı: İsrail saldırısını lanetliyoruz

        Dışişleri Bakanlığı: İsrail saldırısını lanetliyoruz

        Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas yetkililerine düzenlediği saldırıyı kınadığını duyurdu. Bakanlık, "Bu saldırıyı lanetliyoruz" açıklamasını yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2025 - 17:55 Güncelleme: 09.09.2025 - 17:55
        Dışişleri: İsrail saldırısını lanetliyoruz
        Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

        Açıklama şöyle:

        "İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’da Hamas müzakere heyetine yönelik düzenlediği saldırıyı lanetliyoruz.

        Ateşkes müzakereleri devam ederken Hamas müzakere heyetinin hedef alınması, İsrail’in barışa ulaşmayı değil, savaşı sürdürmeyi amaçladığını göstermektedir.

        Bu saldırıyla beraber, İsrail’in bölgede hedef aldığı ülkeler listesine ateşkes müzakerelerine arabuluculuk yapan Katar da eklenmiştir. Bu durum, İsrail’in bölgedeki yayılmacı siyasetinin ve terörizmi bir devlet politikası olarak benimsediğinin açık bir kanıtıdır.

        Egemenliğini ve güvenliğini hedef alan bu alçakça saldırı karşısında Katar’ın yanında yer almaktayız.

        Uluslararası topluma İsrail’in Filistin’de ve bölgede devam eden saldırganlığının durdurulması için baskı yapılması yönündeki çağrımızı bir kez daha yineliyoruz."

