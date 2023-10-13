Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan'a seyahat uyarısı

Dışileri Bakanlığı, İsrail ve Filistin'deki olayların Lübnan'a sıçramasının ardından bu ülkeye seyahat uyarısında bulundu.

DHA'nın haberine göre; Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kıymetli vatandaşlarımız, İsrail ve Filistin'deki son gelişmelerin Lübnan'ın güneyine yansımaları çerçevesinde, Lübnan'da bulunan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve mümkünse Litani Nehrinin güneyinde kalan bölgelerden uzak durmaları tavsiye olunmaktadır. Gelişmelerin Bakanlığımızın ve Beyrut Büyükelçiliğimizin resmi web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesi yararlı olacaktır. Acil durumlar için Beyrut Büyükelçiliğimize aşağıdaki telefonlardan ulaşılabilmektedir. +961 3 944 904 / +961 70 622 012" denildi.