Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'dan ayrılmak için başvuru yapan Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Lübnan’dan ayrılmak üzere başvuran vatandaşlarımızın deniz yoluyla tahliyesi yarın (9 Ekim) yapılacaktır." denildi.

Lübnan’dan ayrılmak üzere başvuran vatandaşlarımızın deniz yoluyla tahliyesi yarın gerçekleştirilecektir.



Bakanlığımızın konuyla ilgili açıklaması:https://t.co/OYXEakaPTw — Öncü Keçeli | Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü (@SpoxTR_MFA) October 8, 2024

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede, Deniz Kuvvetlerimize ait iki gemimizin bugün Beyrut’a doğru yola çıkması öngörülmektedir. Gemilerimizin toplam kapasitesi yaklaşık 2.000 yolcudur.

Tahliye işlemiyle ilgili detaylar bugüne kadar Konsolosluk Çağrı Merkezimizle temasa geçmiş olan vatandaşlarımızla ayrıca paylaşılacaktır.