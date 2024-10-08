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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin açıklama | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin açıklama

        Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran vatandaşlarımızın deniz yoluyla tahliyesi yarın (9 Ekim) yapılacaktır." denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2024 - 08:50 Güncelleme: 08.10.2024 - 08:52
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        Dışişleri'nden Lübnan'dan tahliye açıklaması
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        Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'dan ayrılmak için başvuru yapan Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Lübnan’dan ayrılmak üzere başvuran vatandaşlarımızın deniz yoluyla tahliyesi yarın (9 Ekim) yapılacaktır." denildi.

        Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

        "Bu çerçevede, Deniz Kuvvetlerimize ait iki gemimizin bugün Beyrut’a doğru yola çıkması öngörülmektedir. Gemilerimizin toplam kapasitesi yaklaşık 2.000 yolcudur.

        Tahliye işlemiyle ilgili detaylar bugüne kadar Konsolosluk Çağrı Merkezimizle temasa geçmiş olan vatandaşlarımızla ayrıca paylaşılacaktır.

        Gerekmesi halinde tahliye işlemleri izleyen günlerde devam edecektir.

        Vatandaşlarımızın ülkemize varışlarında olabilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hazırlıklar tamamlanmıştır.

        Tahliye için görevlendirilen gemilerimiz, ayrıca insani yardımlarımızı da Lübnan’a nakledeceklerdir."

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