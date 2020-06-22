İHA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avusturya Şansölyesi Sebastian Kurz'un Bir Yunan gazetesine verdiği mülakat hakkındaki soruya cevaben, “Avusturya Şansölyesi Sebastian Kurz, bir Yunan gazetesine sığınmacılar konusunda Mülteciler Günü’nden hemen sonra talihsiz açıklamalarda bulunmuştur. Sınırlarını en baştan sığınmacılara kapatan ve hatta sınıra duvar örmeyi öneren bu ülke, AB’nin ve insanlığın ortak değerlerine, temel insan hakları sözleşmelerine ve 1951 Cenevre Sözleşmesi’ne aykırı davranmaktadır. AB üyesi tüm ülkelerin ve Avusturyalıların da görev aldığı Frontex, sözkonusu anlaşmaları ve AB hukukunu uygulamak, sınırlarına gelen sığınmacılara koruma sağlamak, onları geri itmemek ve insanlık dışı muamele yapmamak zorundadır” dedi.

Sözcü Aksoy, “Aslında Avusturya’nın sığınmacılara bakışı, sınırımızda onlara yaptığı insanlık dışı muameleleri hafızalara kazınan Yunanistan’ın tutumundan hiç de farklı değildir. Avusturya Şansölyesi’ne, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Mijotovic’in 19 Haziran 2020 tarihli açıklamasını dikkatlice okumasını tavsiye ediyoruz. ‘İnsan haklarını ve mültecilerin onurunu korumak bir tercih değil, üye devletlerin saygı göstermek zorunda olduğu ahlaki ve hukuki bir yükümlülüktür’" ifadelerini kullandı.