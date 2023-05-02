Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı: “Terör örgütleriyle bağlantılı 2 kişinin mal varlıklarına el konuldu”

Dışişleri Bakanlığı, terörizme finansman sağladığı tespit edilen Suriye merkezli terör grupları Heyet Tahrir Şam ve Katibat El Tevhit Vel Cihat'ın 2 finansal destekçisinin mal varlıklarının Türkiye ve ABD tarafından eşzamanlı olarak dondurulmasına karar verildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı: “Terör örgütleriyle bağlantılı 2 kişinin mal varlıklarına el konuldu”
HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “ABD’yle işbirliği içinde yürütülen çalışmalar sonucunda terörizme finansman sağladığı tespit edilen 2 kişinin mal varlıklarının Türkiye ve ABD tarafından eşzamanlı olarak dondurulmasına karar verilmiştir. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılmakta olan açıklamayla sözkonusu karar hakkında kamuoyuna ayrıntılı bilgi sunulmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

"Daha önce de DEAŞ terör örgütüne finansman sağladığı tespit edilen bir şebekenin malvarlıkları 5 Ocak 2023 tarihinde iki ülke tarafından eşzamanlı olarak dondurulmuştu" ifadelerine yer verilen açıklamada, "Ülkemiz terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik etkin adımlar atmaya ve bu konuda uluslararası ortaklarıyla işbirliği içinde çalışmaya devam edecektir” denildi.

ABD'DEN AÇIKLAMA

ABD yönetimi, Suriye merkezli Heyet Tahrir Şam ve Katibat El Tevhit Vel Cihat terör örgütlerine finansal destek sağladıkları gerekçesiyle 2 kişiyi yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nin (OFAC), Türkiye ile ortak şekilde Suriye merkezli terör grupları Heyet Tahrir Şam ve Katibat El Tevhit Vel Cihat'ın 2 finansal destekçisine yaptırım uyguladığı bildirildi.

Açıklamada, Heyet Tahrir Şam'ın lideri ve El Kaide ile bağlantılı olan selefi El Nusra Cephesi'nin mali lideri Omar Alsheak ve Katibat El Tevhit Vel Cihat için silah satın almak amacıyla bağışçılardan fon toplayan Kubilay Sarı'nın yaptırım uygulanan isimler olduğu kaydedildi.

Bölgede şiddetin sürmesine ve istikrarsızlığa neden olan terörist grupların finansmanına karşı ABD ve Türkiye arasındaki işbirliğinin devam ettiği vurgulanan açıklamada, ABD ile eşzamanlı olarak Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının söz konusu kişilerin mal varlığını dondurma kararı aldığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Brian Nelson, terörist gruplar uluslararası finansal sisteme erişim arayışına devam ettikçe, ABD'nin ortaklarıyla işbirliğinin bu ağların daha etkili bir şekilde bozulmasına yönelik kabiliyeti artırdığını ifade etti.

Nelson, "Hazine, terörist gruplara fon akışını engellemek ve faaliyet kapasitelerini azaltmak için Türkiye ve bölgedeki diğer ülkelerle birlikte çalışma taahhüdünü sürdürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin bölgede şiddeti ve istikrarsızlığı sürdüren terör örgütlerinin finansmanına karşı Türkiye ile işbirliğini sürdürdüğünü belirtti.

Blinken, "Bugünkü eylemimiz, bölgedeki terörün finansman ağlarını bozmak için Türk ortaklarımızla işbirliği yapma taahhüdümüzü gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Antony Blinken, ABD'nin, dünya genelinde terörist gruplara fon akışını engellemek için hareket etmeye devam edeceğini vurguladı.

Fotoğraf: AA

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kraliçe I. Mary'e neden Kanlı Mary deniyor?
DÜNYA Kraliçe I. Mary'e neden Kanlı Mary deniyor?
Londra'da binlerce öğretmen maaş artışı talebiyle Başbakanlığa yürüdü
DÜNYA Londra'da binlerce öğretmen Başbakanlığa yürüdü
AİHM, Türkçe konuşan siyasetçiye verilen cezayı "ifade özgürlüğüne" aykırı buldu
DÜNYA AİHM Türkçe konuşan siyasetçiye verilen cezayı aykırı ...
ABD'de oy verme işlemlerinde son durum
DÜNYA ABD'de oy verme işlemlerinde son durum
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye olarak NATO’ya ciddi katkı sağlıyoruz
DÜNYA "Türkiye olarak NATO’ya ciddi katkı sağlıyoruz"
ABD'de kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu: Onlarca araç birbirine girdi!
DÜNYA Kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu!
ABD'de kayıp 2 genci arayan yetkililer 7 cansız beden buldu
DÜNYA 2 kayıp genci arayan yetkililer 7 cansız beden buldu!
Ünlü yönetmenden Putin'e destek açıklaması: Ülkesi için harika bir lider - Dünyadan Haberler
DÜNYA Ünlü yönetmenden Putin'e destek açıklaması
Mısır'a seyahatlerde 'kapıda vize' dönemi
DÜNYA Mısır'a seyahatlerde 'kapıda vize' dönemi
ABD Ukrayna'daki savaşta aralık ayından bu yana 20 binden fazla Rus askerinin öldüğünü açıkladı
DÜNYA ABD Rusya'nın savaşta verdiği kaybı açıkladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.