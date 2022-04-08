Dışişleri'nden Azerbaycan-Ermenistan açıklaması 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / DHA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in ev sahipliğinde 6 Nisan'da Brüksel’de gerçekleştirdikleri görüşme neticesinde, iki ülkenin Dışişleri Bakanlarına barış anlaşması hazırlıklarına başlanması hususunda talimat verilmesi ve iki ülke arasında Nisan ayının sonuna kadar ortak sınır komisyonu kurulmasına ilişkin uzlaşmaya varılmasından memnuniyet duyuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, bölgede barış ve istikrar ortamının sağlanması için yürütülen çabaları desteklemekte ve bu çabalara aktif katkı sağlamaktadır" denildi.