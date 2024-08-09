Dışişleri'nden 'Gazze'de ateşkes' açıklaması: Çabaları takdir ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, 7 Ekim'den beri devam eden İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların durması için desteklediği ateşkes ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bakanlık, arabulucu ülkelerin çabalarını takdirle karşıladıklarının altını çizdi.

Dışişleri'nin yazılı açıklaması şöyle:

"Gazze’de kalıcı ateşkes sağlanması amacıyla ABD, Katar ve Mısır’ın arabuluculuğunda yürütülen çabaları takdir ediyoruz.

Söz konusu ülkelerin liderleri tarafından bugün yapılan açıklamada yer alan hususların hayata geçirilmesini destekliyoruz.