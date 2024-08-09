Dışişleri'nden 'Gazze'de ateşkes' açıklaması: Çabaları takdir ediyoruz
Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de kalıcı ateşkes amacıyla ABD, Katar ve Mısır'ın yürüttüğü çabaları takdir ettiklerini duyurdu. Bakanlık, uluslararası toplumun İsrail Başbakanı Netanyahu üzerinde baskı kurması gerektiğini yineledi.
Dışişleri Bakanlığı, 7 Ekim'den beri devam eden İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların durması için desteklediği ateşkes ile ilgili yazılı açıklama yaptı.
Bakanlık, arabulucu ülkelerin çabalarını takdirle karşıladıklarının altını çizdi.
Dışişleri'nin yazılı açıklaması şöyle:
"Gazze’de kalıcı ateşkes sağlanması amacıyla ABD, Katar ve Mısır’ın arabuluculuğunda yürütülen çabaları takdir ediyoruz.
Söz konusu ülkelerin liderleri tarafından bugün yapılan açıklamada yer alan hususların hayata geçirilmesini destekliyoruz.
BM Güvenlik Konseyi’nin 2735 sayılı kararında yer alan üç aşamalı plan, barış için uygun bir zemin teşkil etmektedir.
Filistinlilerin ateşkes konusunda gösterdiği yapıcı tutumun İsrail tarafından da sergilenmesi gerekmektedir. Uluslararası toplum, Netanyahu Hükümeti üzerinde gerekli baskıyı kurmalıdır."