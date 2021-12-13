'Tapınak' kazandı 0:00 / 0:00

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkıları, BKM Mutfak'ın desteği ve Uluslararası Bağımsız Sinema ve Sanat Derneği tarafından ilk kez bu yıl düzenlenen Distopya Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.

Sunuculuğunu Yosi Mizrahi'nin yaptığı ödül töreninin açılış konuşmasını festival direktörü Hatice Aşkın ve sanat yönetmeni Gülşah Elikbank yaptı.

Hatice Aşkın konuşmasının başında festivali hayata geçirme sürecini anlatırken, festivalin özetini izleyicilere aktarmayı da ihmal etmedi. Festivali hayata geçirmelerinde rol oynayan kurum ve kuruluşlara ve arka planda çalışan ekibe teşekkür eden Aşkın, "Bir film festivali yapmaya başladığınızda yaşlanmaya başlıyormuşsunuz." diyerek süreci özetler nitelikte bir söylemde bulundu. İkinci Uluslararası Distopya Film Festivali'ni BKM Mutfak ve BKM Uniq'te gerçekleşeceği müjdesini veren Aşkın, "Dünyada iyi bir hikâyeden daha güçlü hiçbir şey yoktur. Biz de bu festival aracılığı ile iyi hikâyeler anlatılmasına katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

"Sanatçılar kusurlu bir dünyadan güzel bir dünya yaratmaya çalışıyorlar" diyerek sözlerine başlayan Gülşah Elikbank, film festivalinin sanatın iyileştirici yanının yayılmasına katkı sağladığını belirtti. Geleceğe bakmak ve oradan çıkmak için sanata başvurulması gerektiğinin altını çizen Elikbank, festival için çok çalıştıklarını belirterek herkese teşekkür etti.

Dünyanın dört bir yanından 200'ün üzerinde kısa film başvurusu ile gerçekleşen Uluslararası Distopya Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Jüri Başkanlığını Yunan yönetmen Babis Makridis'in gerçekleştirdiği Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda oyuncu Damla Sönmez, oyuncu Didem Balçın, görüntü yönetmeni Feza Çaldıran, kurgu editörü Ali Aga'nın özverili değerlendirmeleri sonucunda dört finalist dört ayrı kategoride ödüle layık görüldü.

'Birincilik Ödülü', jüri başkanı Babis Makridis tarafından, "harika bir atmosfere sahip olduğu, korkularla dolu bir karakter gösterdiği ve iyi bir oyunculuk olduğu için korkularla yüzleşmemize olanak sağladığı" gerekçesiyle Murat Uğurlu'nun 'Tapınak'a takdim edildi.

'İkincilik Ödülü', Festival Direktörü Hatice Aşkın tarafından '2030'a takdim edildi. Pierre Dugowson'a ödülünü takdim eden Aşkın, gerekçesini "Bizi kahramanların ve muhtemelen tüm insanlığın hayatlarının sonuna ve mutlak sona mantıksızlık ve mizah yoluyla çok sesli götürmeye başaran bir film. Distopya dramatik tonlar olmadan işlenen bir türdür. Hikâyenin mizahi yönü dramatik sonu daha güçlü hale getirmeyi başarıyor" şeklinde açıkladı.

'Üçüncülük Ödülü', Gökalp Gönen'nin 'Lâl'in oldu. Ödülü takdim eden oyuncu Şebnem Özinal, ödül gerekçesini "Mükemmel bir animasyon. Film bittiğinde kafanızda yankılanan ses tasarımlarıyla doğan tartışma ve hayatta kalma üzerine sanatsal açıdan güzel, aynı zamanda kasvetli bir sanat eseri" diye sundu.

'Jüri Özel Ödülü' Nadin Alyekhina'nın '2040'a verilirken ödülü takdim eden Festival Danışma Kurulu Başkanı Biket İlhan, gerekçesini "Bilimkurgu çizgi romanından çıkmış gibi görünen, boğucu distopik hikâye. Dikey formatı araştıran görsel bir deney" şeklinde açıkladı.

Jüri Başkanlığını yönetmen Andaç Haznedaroğlu'nun yaptığı, oyuncu Fadik Sevin Atasoy, oyuncu Cansel Elçin, yapımcı Müge Özen ve yapımcı - dağıtımcı Marsel Kalvo'dan oluşan 'Ulusal Kısa Film Senaryo Yarışması' ana jürisi tarafından ödül alan isim belirlendi. Festivalde 'En İyi Senaryo Ödülü', 'Ölemeyenler: Öteki Dünya Bileti projesi' ile Ersin Karahaliloğlu'na verildi. Ödülü jüri başkanı yönetmen Andaç Haznedaroğlu takdim ederken ödül gerekçesini "Dramatik kurgusunu beğenip, sahnelemeye en yakın bulduğumuz, bu ülkeye ait birçok hicivsel kodları barındıran, bizi 141 yıl yaşamak üzerine düşündüren bir proje" olarak belirtti.