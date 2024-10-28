Ayrıca patlamış mısır, 1 fincan (8 gram) porsiyon başına 1 gram lif sağlar ve bu da onu diyabet dostu bir gıda yapan başka bir özelliktir. Çoğu mikrodalga patlamış mısırın tuz ve yağ oranı çok yüksek olduğundan, bazı insanlar bir hava patlatıcı kullanarak evde kendileri yapmayı seçebilir.