Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Diyanet duyurdu: Kurban Bayramı ne zaman 2019? Bayram tatili 9 gün mü olacak?

Mübarek Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Kurban Bayramı'nda tatil planları yapacaklar şimdiden bayram tatilinin kaç gün olacağını merak etmeye başladı. Diyanet İşleri 2019 yılı resmi takviminde Kurban Bayramı tarihini açıklamıştı. Peki Kurban Bayramı ne zaman 2019? Bayram tatili 9 gün mü olacak?

Kurban bayramı

Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı kaç gün tatil? Soruları çığ gibi büyüyor. Tatil planı yapacak olan vatandaşlar Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını sorgulamaya devam ediyor. Ramazan Bayramı'nın 9 gün olmasının ardından Kurban Bayramı tatili için de 9 gün tatil bekleniyor. Peki, Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi mi? İşte 2019 Kurban Bayramı tarihi...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Hicri takvimde Zilhicce ayının 10'unda kutlanan Kurban Bayramı bu sene Miladi takvime göre 11 Ağustos Pazar günü kutlanacak. 10 Ağustos Cumartesi günü ise Kurban Bayramı arefesi idrak edilecek. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 14 Ağustos Çarşamba günü sona erecek.

10 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 1. Gün

12 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 2. Gün

13 Ağustos Salı Kurban Bayramı 3. Gün

14 Ağustos Çarşamba Kurban Bayramı 4. gün

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Normal takvime göre Kurban Bayramı tatili Cumartesi günü başlayacak ve Çarşamba günü sona erecek. Perşembe günü normal mesai yapılacak. Perşembe ve Cuma günlerinin de tatil süresinin içerisine katılmasıyla ilgili beklenti var. Ancak bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. 

Diyanet duyurdu: Kurban Bayramı ne zaman 2019? Bayram tatili 9 gün mü olacak?

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Selçuk Şirin'den itiraf: Türkiye'de akademisyen olmak için altı yıl boyunca uğraştım...
GÜNDEMSelçuk Şirin'den itiraf! Türkiye'de altı yıl boyunca uğraştım. ...
GELİYOR! Meteoroloji'den son dakika İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
GÜNDEMSaat verdi!
HDP'li Leyla Güven Meclis'te yemin etti
GÜNDEMHDP'li Güven Meclis'te yemin etti
KPSS sınav giriş belgeleri (sınav yerleri) açıklandı! ÖSYM 2019 KPSS lisans (alan bilgisi) sınavı ne zaman?
GÜNDEMKPSS sınav giriş belgeleri yayımlandı
İnternetten tanıştı, böyle yardım istedi!
GÜNDEMİnternetten tanıştı, sonu böyle bitti!
SON DAKİKA! Ömer Çelik'ten yönetim sistemi tartışması ve Ali Babacan'ın istifası için açıklama
GÜNDEM"Sistemle ilgili meşruiyet tartışması yaratılıyor"
SON DAKİKA: Mehmet Şimşek, Ali Babacan'ın partisine katılacak mı?
GÜNDEMMehmet Şimşek, Ali Babacan'ın partisine katılacak mı?
Başkan Serhat Oğuz’dan Kazan Soda'ya ziyaret
GÜNDEMBaşkan Oğuz'dan Kazan Soda'ya ziyaret
Van'daki bombalı saldırıya 5 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası
GÜNDEMPKK'lı teröriste o saldırıdan 5 kez müebbet!
Polisi şehit eden taksici, "Ailem mağdur" diyerek tahliyesini istedi
GÜNDEMPolisi şehit eden taksici: Ailem mağdur oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X