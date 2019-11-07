Diyanet'in videosu tartışma yarattı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle Twitter'da yayınladığı 'aile' temalı video tartışma konusu oldu. Videoda kadın, eşine önce çay sonra kek getiriyor. Telefonunu elinden düşürmeyen eşine üzülen kadın attığı SMS ile "Biraz da eşinle ilgilensen" diyor. Mesajı alan erkek telefonu elinden bırakıyor ve video "Telefonun değil eşinin yüzüne bak" mesajıyla bitiyor. Kadının eşine 'hizmet ederek' tasvir edilmesi sosyal medyada 'cinsiyetçilik' eleştirilerini beraberinde getirdi. Videonun altına yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde:

- Olmamış, kadın neden sadece eşine çay ve kek getiriyor? Kendi yemiyor, sadece erkeler mi telefonla ilgileniyor? Cinsiyetçi bir reklam, anlamsız.

- İyi bir mesaj vermesi için yapılan fakat kötü bir imaja hizmet eden kamu spotu. Kadını hizmetçi gibi düşünen zihinlerin icraatı.

- Ben artık reklamlarda peygamber efendimiz gibi evini süpüren ve kendi söküğünü diken erkek görmek istiyorum.reklamlarda bile görev dağılımı cinsiyetçi bir şekilde. Kadın erkek elinden telefonu düşürmüyor orası ayrı bir durum.

- Muhteşem okumuş... Maalesef aile mefhumu tedaviye muhtaç hale geldi elinize sağlık.

- Çok manidar bir mesaj olmuş ve hakikaten böyle tipler var. Bence Cuma hutbesinde bile alınmalı. Teşekkürler Diyanet.

- Üzerine alınan alınıyor benim gibi... Güzel reklam vessalam... Bize böyle gel Diyanet.

Diyanet'in Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle yayınladığı bir başka videoda da baba ve oğul görülüyor.

MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığınca, "Kutlu Doğum" haftasının adı iki yıl önce "Mevlid-i Nebi" olarak değiştirilmiş ve haftanın başlangıcı Hicri Takvim'e göre rebiülevvel ayının 12'nci günü olarak kararlaştırılmıştı. Mevlid-i Nebi Haftası ile ilgili etkinlikleri tanıtan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, konuyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Bizim geleneksel olarak asırlardan beri kutladığımız Mevlit Kandili'yle birleştirdik ve adına esas orijinal ismi olan Mevlid-i Nebi ismini verdik. Daha iyi oldu, İslam dünyasında artık birlikte kutlanıyor. Özellikle Mevlit Kandili ayrı Kutlu Doğum ayrı olduğundan dolayı keşke birleştirsek de Mevlit Kandili'nde, birlikte Mevlid-i Nebi ismiyle kutlasak diye hep bekliyorduk, bu oldu. Milletimiz için hayırlı olsun."

"PEYGAMBERİMİZ VE AİLE" TEMASI

Bu yıl Kasım ayının ikinci haftasına denk gelen etkinliklerin teması "Peygamberimiz ve Aile" olacak. 8 Kasım Cuma günü Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili'nin idrak edileceğini hatırlatan Erbaş, bu yılın teması için de "Bu konuda özellikle medyanın işlevine dikkat çekmek istiyorum. Aile değerlerimize uygun, ailemizi korumaya ve güçlendirmeye yönelik yayınlar yapması medyanın en büyük ve başta gelen sorumluluğudur. Medyamızdan bunu bekliyoruz. Esasen dünyanın hiçbir yerinde kendi milletinin değerlerini yıpratan bir medyanın varlığı düşünülemez. Fakat bugün aile kurumunun zayıflamasında ve ailevi sorunların yaygınlaşmasında maalesef medyadaki özensiz yayınların önemli bir etkisinin olduğu açıktır."

"GELECEĞİMİZE BÜYÜK KÖTÜLÜK"

Erbaş, medyanın bu konuda çok dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, "Olumsuzlukları sıradanlaştıran, mahremiyeti hiçe sayan, şiddete teşvik eden, gayrimeşru ilişkileri özendiren, sadakati önemsizleştiren, sorumluluk duygusunu hiçe sayan" yayınların, aileyi tahrip ettiğini kaydetti. Erbaş, "Ayrıca medeniyetimizden tevarüs ettiğimiz aile ahlakı ve değerlerini yozlaştıran ve yıpratan her türlü söylem, tavır ve politika, nesillerimize ve geleceğimize en büyük kötülüğü yapmaktadır." dedi.