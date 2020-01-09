Diyanet TV canlı izleme linki, hacı adayları tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, bugün 2020 yılında kutsal topraklara giderek Hac ibadetini yerine getirme şansı yakalayacak hacı adaylarını yapacağı kura çekilişiyle belirleyecek. Diyanet TV canlı izleme linki ve Diyanet TV frekans bilgileri haberimizde...
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DİYANET TV FREKANS BİLGİLERİ
TÜRKSAT 4A HD YAYIN
Frekans: 12.380 MHZ
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol Oranı: 27.500
FEC: 3/4
TÜRKSAT 4A UYDUSU SD YAYIN
Frekans: 12.422 MHZ
Polarizasyon: Yatay (H)
Sembol Oranı: 30.000
FEC: 3/4
EUTELSAT 7A TÜRKİYE-AVRUPA
Frekans: 10762 MHZ
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol Oranı: 30.000
FEC: 3/4
YAMAL 300K (90°E)
Frekans: 10972 MHZ
Polarizasyon: Yatay (H)
Sembol Oranı: 11.200
FEC: 3/4
DIGITURK
Kanal 68
DSMART
Kanal 104
KABLO TV
Kanal 555
TİVİBU
Kanal 49
HAC ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? 2020
Diyanet 2020 Hac kura çekilişi bugün saat 10.00’da kamuoyuna açık yapılacak kuranın sonuçlarına, aynı gün saat 21.00’den itibaren https://www.hac.gov.tr/ adresinden ulaşılabilecek. Sonuçlar ayrıca hacı adaylarının cep telefonlarına SMS olarak gönderilecek.
DİYANET TV YAYIN AKIŞI 9 OCAK 2020
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