Diyanet’ten açıklama geldi! İşte Regaip Kandili namazının kılınışı…

REGAİP KANDİLİ NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Regaip Kandili namazına başlarken şu şekilde niyet edilir:

"Ya Rabbi, niyet eyledim rıza-i şerifin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili habibin, başımızın tacı Resul-i Zişan Efendimiz Sallallahu Aleyhi Wesellem'in hürmetine ve bu geceki esrarın hürmetine ben aciz kulunu da affı ilahine, feyz-i ilahine mazhar eyle. Allahü Ekber"

Regaip Kandili'nde akşam namazını kılınır ardından 2 rekatta bir selam vermek üzere 12 rekat nafile namaz kılınır.

Fatiha suresinin ardından her rekatta 3 kez Kadir Suresi (İnna enzelnahü) ile 12 ihlası şerif okunmaklıdır.