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Diyanet’ten açıklama geldi! İşte Regaip Kandili namazının kılınışı…

Regaip Kandili namazı ve kılınışı her yıl olduğu gibi bu yıl da ibadetlerini layığıyla yerine getirmek isteyen müslüman vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet konuyla ilgili açıklamasını yaptı. İşte Regaip Kandili namazı kılınışı…

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  • Diyanet’ten açıklama geldi! İşte Regaip Kandili namazının kılınışı…

    Müslüman alemi için oldukça büyük önem arz eden Regaip Kandili, 26 Ocak günü yani bugün idrak ediliyor. Regaip Kandili namazının nasıl kılınıyor sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer alırken, Diyanet’ten açıklama geldi.
  • Diyanet’ten açıklama geldi! İşte Regaip Kandili namazının kılınışı…

    REGAİP KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

    İbadetlerini yerine getirenlerin bildiği üzere kandil günlerinde kılınan tesbih namazı 4 rekattır. Regaip Kandili namazı 12 rekat olarak tesbih ya da hacet namazı olarak kılınabilmektedir. Regaip kandilinde kılınan Hacet Namazı, 2, 4 ya da 12 rekat şeklinde kılınabilir.
  • Diyanet’ten açıklama geldi! İşte Regaip Kandili namazının kılınışı…

    REGAİP KANDİLİ NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

    Regaip Kandili namazına başlarken şu şekilde niyet edilir:

    "Ya Rabbi, niyet eyledim rıza-i şerifin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili habibin, başımızın tacı Resul-i Zişan Efendimiz Sallallahu Aleyhi Wesellem'in hürmetine ve bu geceki esrarın hürmetine ben aciz kulunu da affı ilahine, feyz-i ilahine mazhar eyle. Allahü Ekber"

    Regaip Kandili'nde akşam namazını kılınır ardından 2 rekatta bir selam vermek üzere 12 rekat nafile namaz kılınır.

    Fatiha suresinin ardından her rekatta 3 kez Kadir Suresi (İnna enzelnahü) ile 12 ihlası şerif okunmaklıdır.
  • Diyanet’ten açıklama geldi! İşte Regaip Kandili namazının kılınışı…

    REGAİP KANDİLİ NAMAZININ KILINIŞI

    Regaip Kandili namazı (nafile namazı) kılınışı:

    Nafile namazında her rekatta Fatiha'dan sonra 1 defa "Kadir" suresi ve 3 kere "İhlas" suresi okunur ya da Fatiha 'nın ardından üç kez Ayetel-Kürsi veya Kadir Suresi okunmalıdır.

    1. Rekatta: Subhaneke + Fatiha + 3 Ayetel Kürsi, rekatın sonunda Ettehiyyâtü, salli-barik okunur.

    2. Rekatta: Fatiha + Ihlâs + Felak + Nas. 2. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü, salli-barik okunur.

    3. Rekatta: Subhaneke + Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas sureleri okunur.

    4. Rekatta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü + Allahümme salli + Allahümme bârik ve Rabbena duaları okunur.

    Namazın ardından 7 Salatı-Ümmiye okunup secdeye varılır.

    Salatı-Ümmiye şu şekildedir: "Allahümme salli ala seyyidina muhammedini'nebiyyi'l-Ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim".
  • Diyanet’ten açıklama geldi! İşte Regaip Kandili namazının kılınışı…

    REGAİP KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK TESBİHLER

    300 Salavat-ı şerife,

    101 Fatiha-i şerife,

    101 İhlas'ı şerife,

    101 Kadir suresi

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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