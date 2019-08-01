Olay, Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çöpe atılan ve psikolojik tedavide kullanılan antidepresan ilaçlar, sokakta oynayan çocukların dikkatini çekti.

Çöpleri karıştıran çocuklar, buldukları ilaç kutusunu açarak içti. İHA'nın haberine göre; ilaçları yutan Zekeriya C. (4),Şeyhmuz C. (7) Zeynep E. (7),ve Yağmur A. (6) bir müddet sonra fenalaştı.

Eve geldikleri zaman halsizlik ve mide bulantısı görülen çocukların, çöpteki ilaçlardan içtiklerini söylemeleri üzerine zehirlendikleri anlaşıldı.

Çocuklar, aileleri tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından müşahede altına alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.