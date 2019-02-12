Diyarbakır'da 5 ton esrar ele geçirildi

Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre, valilikten bugün yapılan açıklamada, Lice ilçesinde, dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.

Arıklı, Güçlü, Uçarı, Ziyaret, Serince, Kayacık, Ortaç, Yalaza, Çavundur, Dolunay, Bağlan, Kabakaya, Çağdaş, Dibekköy, Yolçatı, Tepe, Budak, Sığınak, Kıyıköy, Dallıca ve Damar köyleri ile bağlı mezralarında saat 06.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Jandarma ekipleri bu bölgelerde yaptığı operasyonlarda yaklaşık 5 ton esrar maddesi ele geçirdi. Operasyon ise sürüyor.