Diyarbakır'da kayıp başvurusu yapılan 16 yaşındaki kız çocuğu aranıyor
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, ailesi tarafından hakkında kayıp ihbarında bulunulan 16 yaşındaki kız çocuğu için arama çalışması başlatıldı.
Giriş: 15.09.2025 - 17:02 Güncelleme: 15.09.2025 - 17:02
Körhat Mahallesi'ndeki evinden 13 Eylül'de markete gideceğini belirterek ayrılan 16 yaşındaki Betül K'nin eve dönmemesi üzerine ailesi, İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp ihbarında bulundu.
Betül K'nin bulunması için güvenlik güçlerince arama çalışması başlatıldı.
Aile fertleri, kızlarını görenlerin, kendilerine haber vermesini istedi.
