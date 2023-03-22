Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Diyarbakır'da nevruz etkinliğinde terör örgütü propagandasına soruşturma

Diyarbakır'da nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle 186 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da nevruz etkinliğinde terör örgütü propagandasına soruşturma
AA

Merkez Bağlar ilçesinde dün HDP öncülüğünde gerçekleştirilen, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganların atıldığı ve örgütü simgeleyen bez parçalarının açıldığı etkinlikle ilgili soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "terör örgütü PKK'nın propagandasını yapma" ve "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" suçlarından 186 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

ATILAN TAŞLARDAN BAZI POLİSLER YARALANMIŞTI

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde HDP öncülüğünde dün nevruz etkinliği düzenlenmiş, etkinliğe, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP'li bazı milletvekilleri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılmıştı.

Alanda zaman zaman terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atılmış, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları açılmıştı.

Etkinlik esnasında bariyerleri aşıp platformun bulunduğu alana gelmek isteyenlere polis izin vermemiş, bunun üzerine alandan güvenlik güçlerine taş ve pet şişe atılmıştı. Atılan taşlardan bazı polisler yaralanmıştı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Zonguldak İmsakiye 2023: Zonguldak sahur vakti ve iftar saati kaçta? Zonguldak Ramazan İmsakiyesi
GÜNDEM Zonguldak İmsakiye 2023
Şanlıurfa İmsakiye Diyanet 2023: Şanlıurfa sahur vakti ve iftar saati kaçta? Şanlıurfa Ramazan İmsakiyesi
GÜNDEM Şanlıurfa İmsakiye Diyanet 2023
Depremden etkilenen Osmaniye'de okula devam oranı beklentinin üzerinde
GÜNDEM Depremden etkilenen Osmaniye'de okula devam oranı ...
Tunceli İmsakiye 2023: Tunceli sahur vakti ve iftar saati kaçta? Tunceli Ramazan İmsakiyesi
GÜNDEM Tunceli İmsakiye 2023
THY'nin yarınki Marsilya seferi grev nedeniyle iptal edildi
GÜNDEM THY'nin yarınki bazı Marsilya seferleri grev ...
Osmaniye İmsakiye Diyanet 2023: Osmaniye sahur vakti ve iftar saati kaçta? Osmaniye Ramazan İmsakiyesi
GÜNDEM Osmaniye imsakiye takvimi 2023
Trabzon ve Rize de deprem bölgesi! Prof. Dr. Osman Bektaş'tan dikkat çeken Karadeniz deprem riski!
GÜNDEM 4. derece deprem bölgesiydi, 2. derece oldu! Trabzon ...
İstanbul İmsakiye 2023 Diyanet: İstanbul ilk sahur vakti ve iftar saati açıklandı! İstanbul'da ilk sahur saati ve imsak ezanı kaçta?
GÜNDEM 2023 İstanbul İmsakiye
Trabzon İmsakiye 2023: Trabzon sahur vakti ve iftar saati kaçta? Trabzon Ramazan İmsakiyesi
GÜNDEM Trabzon İmsakiye 2023:
Son dakika: İYİ Parti lideri Akşener'den açıklamalar
GÜNDEM Akşener'den AK Partili Özlem Zengin'e destek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.