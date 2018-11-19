Olay, Sur ilçesine bağlı Alipaşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup sokak arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolay kavga çıktı. Daha sonra ayrılan gruplar, evlerine gittikten sonra silahları ile tekrar dışarı çıkarak, yaklaşık 20 dakika boyunca birbirleri ile çatıştı.

Sokak başında başlayan çatışma, yaklaşık bir kilometre sonra sona erdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 4 yaralı, ambulanslara alınarak Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Hastanelerine kaldırıldı. Ağır yaralı olan 2 kişi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SOKAKLAR KANA BULANDI

Olay yerine gelen güvenlik güçleri, kana bulunan sokaklarda alanın geniş olması nedeni ile delil çalışması yapmakta zorlandı. Sokak başlarını tutan polisler, şüpheli gördükleri vatandaşları ekip araçlarına bindirdi.

Güvenlik güçleri daha sonra görgü tanıklarının ifadelerine başvurarak kaçan şahısların eşkallerini belirleyerek, zanlıların yakalanması için sokakları abluka altına aldı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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