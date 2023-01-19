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Diyarbakır'da tarihi 2 burcun restorasyonu tamamlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin yürütülen çalışmayla Dağkapı 1 ve 2 nolu burçlarının restorasyonu yapıldı

Diyarbakır'da tarihi 2 burcun restorasyonu tamamlandı
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AA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır Surları'nı gelecek nesillere taşımak amacıyla başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor.

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olan kentin merkezi konumundaki Dağkapı Meydanı'nda yer alan Dağkapı'nın 1 ve 2 nolu burçlarında yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Restorasyon çalışmaları kapsamında 1 ve 2 nolu burçların dış cephelerinde bitki temizlikleri yapan ekipler, kumlama çalışmasının ardından derz açma ve aslına uygun dolgu işlemini gerçekleştirdi.

Ekiplerce, burçlarda ahşap pencere, sac kaplama ve kapı montajını yaparak elektrik tesisatı kablolarını döşendi, iç, dış ve teras katları aydınlatıldı.

MERVANİ MESCİDİ'NİN BAKIMI YAPILDI

Mervani Mescidi'nin de asma tavan sökümleri ve sıvalı beşik tonozların raspa işlemini bitiren ekipler, mescidin üst kısmında hidrolik kireç esaslı harç dolgusunu yaparak çelik ve trapez sac montajlarını gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında mescidin üstünü sağlamlaştırmak amacıyla hasır çelik döşendi, iç kısımlarda derz açmaları yapıldı.

Ekipler, mescidin iç aydınlatmasını yaparak çalışmalarını tamamladı.

5 NOLU BURÇ TURİZM ZABITA EKİBİNR TAHSİS EDİLDİ

Restorasyonu biten 5 nolu burç da Turizm Zabıta ekibine tahsis edildi

Diyarbakır'ın tarihi değerlerini korumak ve tanıtmak amacıyla hizmet veren Turizm Zabıta ekibi, yerli ve yabancı turistlerin güvenliklerini sağlıyor ve rehberlik hizmeti veriyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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