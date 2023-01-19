Diyarbakır'da tarihi 2 burcun restorasyonu tamamlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır Surları'nı gelecek nesillere taşımak amacıyla başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor.

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olan kentin merkezi konumundaki Dağkapı Meydanı'nda yer alan Dağkapı'nın 1 ve 2 nolu burçlarında yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Restorasyon çalışmaları kapsamında 1 ve 2 nolu burçların dış cephelerinde bitki temizlikleri yapan ekipler, kumlama çalışmasının ardından derz açma ve aslına uygun dolgu işlemini gerçekleştirdi.

Ekiplerce, burçlarda ahşap pencere, sac kaplama ve kapı montajını yaparak elektrik tesisatı kablolarını döşendi, iç, dış ve teras katları aydınlatıldı.