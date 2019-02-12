Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesi Diclekent semtinde bir kişi henüz belirlenemeyen nedenle ağabeyi ile tartıştı.



Ağabeyinin bulundukları yerden uzaklaşmasının ardından genç, ağabeyine ait 06 ZNF 43 plakalı kamyonu bir bidon benzin dökerek ateşe verdi.Kamyon kısa sürede alev aldı.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadı.Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.