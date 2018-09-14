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Diyarbakır terör operasyonu
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Diyarbakır'daki terör operasyonunda tonlarca esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın beş ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7 ton 271 kilogram esrar, 669 bin 478 kök Hint keneviri ele geçirildi

14.09.2018 - 08:08 | Güncelleme: AA

Diyarbakır'ın beş ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Lice, Kulp, Silvan, Hazro ve Kocaköy ilçelerinde jandarma komando timleri, güvenlik korucuları ve polis özel harekat ekiplerinin katılımıyla 10 Eylül'de başlatılan "Bayrak-90 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Sağlam-3" müşterek operasyonu bu gece saat 02.00 itibarıyla başarıyla tamamlandı.

Operasyonda, Lice'ye bağlı Yalaza Mahallesi kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan aramalarda, 401 AK-47 kalaşnikof fişeği, 698 M-16 fişeği, 4 şarjör ele geçirildi.

Lice'ye bağlı Dibekköy-Çağdaş mahalleleri karayolu kenarına gömülmüş 100 kilogram amonyum nitrat ve şeker karışımı ile 12 kilogramlık iki mutfak tüpü içine hazırlanmış el yapımı patlayıcı yerinde imha edildi.

7 TON 271 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

AA'nın haberine göre; Narko-terörizmle mücadele kapsamında yapılan aramalarda 669 bin 478 kök Hint keneviri, 149 kilo 650 gram kenevir tohumu ile 712 kilo 450 gram kubar, 6 ton 558 kilo 550 gram toz olmak üzere 7 ton 271 kilogram esrar ele geçirildi.

Operasyon kapsamındaki yol kontrol ve adli aramalarda ise bin 373 kişi ve 587 araç sorgulandı, 41 konut ve eklentisinde denetimler yapıldı, 30 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı.

 

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI

Öte yandan, operasyon nedeniyle Lice'ye bağlı Zümrüt, Gürbeyli, Kıpçak, Damar, Sığınak, Çıralı, Kıyıköy, Dibekköy, Budak, Dallıca, Yolçatı, Tepe, Türeli, Ortaç, Kabakaya, Kutlu, Yalaza, Çavundur, Bağlan, Dolunay, Oyuklu, Arıklı, Serince, Çağdaş, Kayacık, Uçarı, Ziyaret ve Esenler mahalleleri ile Guçik, Ahmetbey, Kola, Hasana, Navaladiriş, Dingil, Ayşe, Hacıhüseyin, Kuruca, Hevselbey, Kolbağı, Alataş, Sınır, Pınar, Beğendik, Hacıcemil, Bakanlar, Kalkanlı, Çaylarbaşı, Göçer, Kerpiçören, Çanak, Sağlam ve Esenli mezraları, Kulp'a bağlı Zeyrek, Güllük, Özbek, Kurudere, Uygur, Karaağaç, Kamışlı, Bağcılar, Çukurca, Akbulak, Demirli, Düzce, Bayırköy, Temren, Güleç, Taşköprü, Barın mahalleleri ile Soldere, Maden, Dökmetepe, Yolugüzel, Gomanuri, Çay, Düzpelit, Yeşilce, Başçavuş, Havrik, Dolusalkım, Mutlu, Mezrimalaftü, Yenidam, Küçükbağcılar, Ortakuyu, Haruni, Zükrütlü, Keçiveren, Y.Polat, A.Polat, Malaabdo, Karapınar, Mevik, Kuyucak mezraları, Silvan'a bağlı Dolaplıdere, Dağcılar, Çaldere, Bayrambaşı mahalleleri ile Kayabağı, Ergeçidi, Üçdirek, Alakuşak, Kaso, Seydankara, Erkenciler mezraları, Hazro'ya bağlı Kocbaba, Mutluca, Çitlibahçe, Sarıerik, Gözebaşı ve Ormankaya mahalleleri ile Şahgeldi ve Eldeğmez mezraları, Kocaköy'e bağlı Boyunlu Mahallesi ile Varlık ve Gökçe mezralarında 12 Eylül günü saat 16.00'dan itibaren duyurulan sokağa çıkma yasağı kararı 13 Eylül saat 24.00 itibarıyla kaldırıldı.

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