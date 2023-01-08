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DİYARBAKIR'da akşam saatlerinde etkisini gösteren sis günlük yaşamı olumsuz etkilerken, kentte bazı uçuşlar da iptal edildi.Kentte akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar da görüş mesafesi nedeniyle zorlandı. Ayrıca, sis nedeniyle kentte bazı uçuşlar da iptal edildi. (DHA)Görüntü Dökümü

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-Siste trafik

-Sokaklar

-Sokaklarda yürüyen insanlar

-Gece sis

-araçların dörtlü farları yakması

-ışıklarda sis

-Genel ve DetayHaberKamera Gıyasettin TETİKYakup ALTAY/DİYARBAKIR,(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Yakup ALTAY

2023-01-08 01:00:29



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