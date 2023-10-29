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        Bileğinden kopan eli, 4 saatlik operasyonla yerine dikildi

        DİYARBAKIR'da çalıştığıyağ fabrikasında helezon makinesine kaptırdığı sağ eli bileğinden kopan Ahmet Bulut (25), Gaziantep´e sevk edildi. Burada ameliyata alınan Ahmet Bulut´un kopan eli, 4 saatlik operasyonla yerine dikildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 17:50 Güncelleme: 29.10.2023 - 17:55
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        Bileğinden kopan eli, 4 saatlik operasyonla yerine dikildi
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        DİYARBAKIR'da çalıştığıyağ fabrikasında helezon makinesine kaptırdığı sağ eli bileğinden kopan Ahmet Bulut (25), Gaziantep´e sevk edildi. Burada ameliyata alınan Ahmet Bulut´un kopan eli, 4 saatlik operasyonla yerine dikildi.

        Olay, dün Bismil ilçesindeki yağ fabrikasında meydana geldi. Fabrikada işçi olarak çalışan Ahmet Bulut, elini helezon makinesine kaptırdı. Bulut'un eli bileğinden koptu. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Bulut, buradan da Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazadan 6 saat sonra ameliyata alınan Bulut'un eli, 4 saatlik operasyonla yeniden yerine dikildi. Bulut'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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