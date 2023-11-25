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        Amed Sportif Faaliyetler - Fenerbahçe Petrol Ofisi: 1-2 (Yeniden)

        Kadın Futbol Süper Ligi'nin 12'nci haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'i 2-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 18:48 Güncelleme: 25.11.2023 - 18:50
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        Amed Sportif Faaliyetler - Fenerbahçe Petrol Ofisi: 1-2 (Yeniden)
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        Kadın Futbol Süper Ligi'nin 12'nci haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'i 2-1 mağlup etti.

        Amed Sportif Faaliyetler, evinde Fenerbahçe Petrol Ofisi´ni ağırladı. Yenişehir ilçesindeki Seyrantepe Tesisleri´nde oynanan maçtan önce her iki takım futbolcuları yedek kulübesinde olan futbolculara başarılar dileyerek çiçek verdi. Fenerbahçe Petrol Ofisi, karşılaşmada 36'ncı dakikada Haley Berg ve 38'inci dakikada Yağmur Uraz'ın golleriyle 2-0 öne geçti. Amed Sportif Faaliyetler ilk yarının son dakikalarında kazandığı serbest vuruşu gole çevirerek ilk yarıyı 2-1 geride kapattı. Müsabakanın ikinci yarısı kıran kırana geçerken başka gol olmayınca Fenerbahçe, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

        DHA-Spor - Türkiye-Diyarbakır - Burak EMEK

        2023-11-25 18:41:04

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