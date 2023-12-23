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        Diyarbakır'da 104 STK´dan Diyarbekirspor'a destek ziyareti

        DİYARBAKIR´da 104 sivil toplum kuruluşu, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) öncülüğünde Diyarbekirspor'u ziyaret ederek, hafta içinde Bursa'da yaşanan saldırılar nedeniyle Yeşil-Kırmızılı kulübe destek verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 15:58 Güncelleme: 23.12.2023 - 16:00
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        Diyarbakır'da 104 STK´dan Diyarbekirspor'a destek ziyareti
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        DİYARBAKIR´da 104 sivil toplum kuruluşu, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) öncülüğünde Diyarbekirspor'u ziyaret ederek, hafta içinde Bursa'da yaşanan saldırılar nedeniyle Yeşil-Kırmızılı kulübe destek verdi.

        Bursaspor - Diyarbekirspor maçının ardından kentteki sivil toplum kuruluşları ile spor taban birlikleri, Diyarbekirspor'u ziyaret ederek kulübe destek oldu.

        Ziyarete DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DİSİAD) Başkanı Nurullah Edemen, Diyarbakır Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (ASKF) Başkanı Remzi Dayan, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Başkanı Abdulsamet Karataş, Amedspor eski başkanı Selahattin Yıldırım ile birçok sivil toplum kuruluşunun temsilcisi katıldı. Kulübün Seyrantepe'deki tesislerini ziyaret eden sivil toplum kuruluşları, Bursa'da yaşanan olaylar nedeniyle kulübe geçmiş olsun dileklerinde bulundu. DTSO Başkanı Mehmet Kaya, saldırılara rağmen sağduyuyu elden bırakmayıp provokasyona gelmedikleri için Yeşil-Kırmızılıları tebrik etti. Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren de, hukuki olarak sürecin takipçisi olacaklarını söyledi. Teknik heyet ve futbolculara tatlı ikram eden STK temsilcileri daha sonra kulüp başkanı Serkan Genç ve yöneticilerle beraber kameraların karşısına geçerek Bursa'daki saldırılarla ilgili açıklamalarda bulundu.

        `CEZASIZLIK DEVAM EDERSE TARAFTARSIZLIK GELECEK´

        DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Bursa'da meydana gelen olayların kamu vicdanında derin yaralar bıraktığına dikkat çekerek, "Diyarbakır´da 104 sivil toplum kuruluşunu temsilen buradayız. Hem tebrik ediyoruz, hem de gerçekten gururlandıracak bir futbol oynayarak, Bursa´da yalnız futbol oynamanın nasıl oynandığını göstererek bir galibiyet elde ettiniz. Size yapılan saldırı da bizi çok rahatsız etti. Saldırıya karşı dik duruşunuz da bizler için çok önemliydi. Biz Diyarbakır´daki STK´lar olarak her zaman yanınızdayız. Son dönemlerde kentimizin takımlarının Bursa´da yaşadığı ikinci büyük olay. Biz Amedspor maçında olan olaylardan sonra da uyarılarda bulunmuştuk. Bir şekilde ceza alması gereken, futbolu kirleten yapılara ceza verilmemesi bunun sürekli devam etmesini sağlıyor. İnşallah bu son olur. Bursaspor´un Diyarbakır takımlarına, bölge takımlarına yönelik yaptığı bu çirkefçe ve futbola yakışmayan davranışlar, umarım federasyon tarafından bu defa da göz ardı edilmez. Çünkü cezasızlık devam ettikçe maalesef sahalarımızın en önemli unsurlarından biri, maçların en güzel ve en önemli özelliklerinden biri olan taraftarsız oynanma gibi bir durumla karşı karşıya geleceğiz. İkinci defadır takımlarımız Bursa´da böyle bir saldırıya maruz kalıyor Buradan federasyona çağrıda bulunuyorum, lütfen bu tip olaylarda hak edene hak ettiği cezayı verin ki futbol daha da güzelleşsin, futbol bu kirliliklerden arınsın" dedi.

        `DİYARBAKİRSPOR´A HUKUKİ DESTEĞİ SUNACAĞIZ´

        Diyarbekirspor Kulübü'nün yanında olduklarını belirten Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Nahit Eren, "Bunun sadece bir spor disiplin meselesi olmadığını, aynı zamanda oradaki fiillerin Türkiye´deki yasal çerçeve düzenlemesinde bir suç teşkil ettiğini de hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu anlamda bu süreçte kulübümüze gereken desteği sunacağız. Sizlere önünüzdeki maçlarda başarılar diliyorum. Umarım hedeflediğiniz sonucu elde edersiniz ve bu kenti sevindirirsiniz" diye konuştu.

        Diyarbekirspor Kulübü Başkanı Serkan Genç de, kendilerine destek ziyaretinde bulunan STK´ların temsilcilerine teşekkür ederek, kentteki vatandaşları yarın saat 14.00'da Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak Diyarbekirspor- Bucaspor maçına davet etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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