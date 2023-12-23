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        Diyarbakır'da devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı

        Diyarbakır'da kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 13:35 Güncelleme: 23.12.2023 - 13:35
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        Diyarbakır'da devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'da kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

        Diyarbakır-Silvan kara yolu 65. kilometresinde bir kamyonet kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 5 kişi, ambulansla Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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