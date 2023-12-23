Diyarbakır'da devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı

Diyarbakır'da kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

Diyarbakır-Silvan kara yolu 65. kilometresinde bir kamyonet kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, ambulansla Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.