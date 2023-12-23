Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da 123 kilogram esrar ele geçirildi

        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 123 kilogram esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 14:02 Güncelleme: 23.12.2023 - 14:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da 123 kilogram esrar ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 123 kilogram esrar ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçeye bağlı Yeşilburç Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 2 ayrı noktada 110 kilogram toz ve 13 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sibel'e 9 kez kafa atmıştı! İşte istenen ceza!
        Sibel'e 9 kez kafa atmıştı! İşte istenen ceza!
        "Avrupa ufak tefek yaralarla bu kışı da atlatabilir"
        "Avrupa ufak tefek yaralarla bu kışı da atlatabilir"
        Derbide ilk golün önemi büyük
        Derbide ilk golün önemi büyük
        Marmara'da fırtına Karadeniz'de sağanak ve kar
        Marmara'da fırtına Karadeniz'de sağanak ve kar
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        'Pençe Kilit' kahramanı Emre Taşkın: "Şehit olursam bu görüntüyü paylaşın!"
        'Pençe Kilit' kahramanı Emre Taşkın: "Şehit olursam bu görüntüyü paylaşın!"
        Şehit Yazıcı'nın eşi: Kime baba diyecek benim kızım?
        Şehit Yazıcı'nın eşi: Kime baba diyecek benim kızım?
        Şampiyon 'Kızılcık Şerbeti'
        Şampiyon 'Kızılcık Şerbeti'
        Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı?
        Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı?
        Süperstardan 'Kızılcık Şerbeti' sürprizi
        Süperstardan 'Kızılcık Şerbeti' sürprizi
        "Bütün ülke olarak cuma günleri birleştik"
        "Bütün ülke olarak cuma günleri birleştik"
        Eurocup'ta vize skandalı
        Eurocup'ta vize skandalı
        "İnsan hakları kimin için var?"
        "İnsan hakları kimin için var?"
        Dünkü sağanakla barajlarda doluluk ne kadar arttı?
        Dünkü sağanakla barajlarda doluluk ne kadar arttı?
        MSB acı haberi duyurdu: 6 şehit, 1 yaralı
        MSB acı haberi duyurdu: 6 şehit, 1 yaralı
        New York'a Türk emniyet müdürü
        New York'a Türk emniyet müdürü
        "Virüs potpurisi yaşıyoruz"
        "Virüs potpurisi yaşıyoruz"
        Kıdem tazminatında hastalık kriteri
        Kıdem tazminatında hastalık kriteri
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı
        Kavgada 14 yaşındaki kız çocuğunu kurtarmak isterken, silahla yaralandı
        Kavgada 14 yaşındaki kız çocuğunu kurtarmak isterken, silahla yaralandı
        Diyarbakır merkezli 2 ilde dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
        Diyarbakır merkezli 2 ilde dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
        Dolandırıcılara 'Medcezir' operasyonu: 8 gözaltı
        Dolandırıcılara 'Medcezir' operasyonu: 8 gözaltı
        Diyarbakır'da "Aşık Veysel Yılı" kapsamında Şan dinletisi düzenlendi
        Diyarbakır'da "Aşık Veysel Yılı" kapsamında Şan dinletisi düzenlendi
        Nurullah Genç, "Bu Dünyaya Ne Gerek" söyleşisiyle Diyarbakırlılarla buluşac...
        Nurullah Genç, "Bu Dünyaya Ne Gerek" söyleşisiyle Diyarbakırlılarla buluşac...