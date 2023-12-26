Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil yol kenarına devrildi: 5 yaralı

        DİYARBAKIR'da, sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı otomobilin kontrolden çıkarak yol kenarına devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 00:50 Güncelleme: 26.12.2023 - 00:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil yol kenarına devrildi: 5 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR'da, sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı otomobilin kontrolden çıkarak yol kenarına devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır- Bismil karayolunda meydana geldi. 34 DJV 761 plakalı otomobilin sürücüsü A.A., önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Manevra sonucu sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarına devrildi. Kazada sürücü ile otomobildeki Z.E., M.A.A. ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sergen Yalçın açıklaması
        Sergen Yalçın açıklaması
        Öz kaynak enerjisi!
        Öz kaynak enerjisi!
        Okan Buruk rekoru egale etti!
        Okan Buruk rekoru egale etti!
        Kartal nefes aldı!
        Kartal nefes aldı!
        Özlem Çetin'in ve 5 çocuğunun ölümü kaza mı cinayet mi?
        Özlem Çetin'in ve 5 çocuğunun ölümü kaza mı cinayet mi?
        Yol kesen taksiciler gözaltına alındı
        Yol kesen taksiciler gözaltına alındı
        Borsada kabus devam ediyor
        Borsada kabus devam ediyor
        Şehitler memleketlerine uğurlandı
        Şehitler memleketlerine uğurlandı
        Nijerya'da saldırı: 113 kişi öldü
        Nijerya'da saldırı: 113 kişi öldü
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı
        31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı
        Navalny'nin akıbetine ilişkin yeni açıklama
        Navalny'nin akıbetine ilişkin yeni açıklama
        "Temiz eller operasyonu yapılsın"
        "Temiz eller operasyonu yapılsın"
        "Barış ile ilişkim yok"
        "Barış ile ilişkim yok"
        "Yıllık 85 milyon yolcu ağırlayacak"
        "Yıllık 85 milyon yolcu ağırlayacak"
        2023'ün ayrılıkları
        2023'ün ayrılıkları
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da 4 el yapımı patlayıcı ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı
        Diyarbakır'da 4 el yapımı patlayıcı ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı
        Kum ocağının çöken istinat duvarının altında kalan 2 kuzenden 1'i öldü (2)
        Kum ocağının çöken istinat duvarının altında kalan 2 kuzenden 1'i öldü (2)
        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da çöken istinat duvarının altında kalan 2 işçiden...
        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da çöken istinat duvarının altında kalan 2 işçiden...
        Kum ocağı istinat duvarı çöktü: 1 işçi yaralı kurtarıldı, kuzeni için çalış...
        Kum ocağı istinat duvarı çöktü: 1 işçi yaralı kurtarıldı, kuzeni için çalış...
        Diyarbakır annelerinden terör örgütü PKK'ya tepki
        Diyarbakır annelerinden terör örgütü PKK'ya tepki