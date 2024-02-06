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        Diyarbakır´da depremde ölenler için Galeria Sitesi´nin enkazının kaldırıldığı alanda anma (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 10:38 Güncelleme: 06.02.2024 - 10:40
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        Diyarbakır´da depremde ölenler için Galeria Sitesi´nin enkazının kaldırıldığı alanda anma (3)
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        DEPREMDEHAYATINI KAYBEDENLER, MEZARLARI BAŞINDA ANILDI

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023´te meydana gelen depremlerden etkilenen Diyarbakır´da hayatını kaybedenlerin defnedildiği Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı´nda anma programı düzenlendi. Programa Vali Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Bağlar İlçe Müftüsü Mahmut Yıldızbaş, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, AFAD İl Müdürü İlami Çakmak, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve depremde hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. Programda, depremde hayatını kaybedenler için dualar okundu, mezarlarına karanfil bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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