Diyarbakır´da depremde ölenler için Galeria Sitesi´nin enkazının kaldırıldığı alanda anma (2)

AFADİL MÜDÜRLÜĞÜ´NDE ANMA PROGRAMI

Diyarbakır Valiliği´nce, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023´te meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin yıl dönümünde, AFAD İl Müdürlüğü´nde anma programı düzenlendi. Programa Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, ilçe kaymakamları, kurum amirleri ile çeşitli kurum ve kuruluşlara ait arama kurtarma ekipleri katıldı. Program, 04.17´de siren sesinin çalmasıyla başladı. İstiklal Marşı´nın okunmasının ardından, deprem ile ilgili bir sinevizyon gösterisi izletildi. Vali Ali İhsan Su, AFAD ile çeşitli kurum ve kuruluşlara ait arama kurtarma ekipleriyle bir araya geldi. Program, depremde hayatını kaybedenler için duaların okunmasıyla sona erdi.

Burada açıklamalarda bulunan Vali Ali İhsan Su, deprem gecesi büyük çaba sarf edildiğini belirterek, "Bundan tam bir yıl önce bu saatlerde, asrın felaketi diyebileceğimiz bir depremi yaşadık. Ama şunu ifade edeyim, işte burada gördüğümüz bu değerli arkadaşlarımız hepsi o gün, o gece bu saatlerde bir yürek olduk. Hep beraber, tüm arama kurtarma ekiplerimiz, emniyetimiz, jandarmamız, üniversitemiz, sivil toplum kuruluşlarımız, vatandaşlarımız hep beraber bir olduk. Tek yürek olduk. Ve hızlı bir çalışmayla vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için gayret gösterdik. Hakikaten o gece çok büyük bir çalışma yaptık, büyük gayret sarf ettik. O gece bu depremde 6 binamız çökmüştü. Ama oradan birçok vatandaşımızı, 250´nin üzerinde vatandaşımızı da canlı olarak kurtardık. Bu anlamda arkadaşlarımız cansiperane görev yaptılar. Her kurum üzerine düşen vazifeyi en iyi şekilde yapmaya gayret gösterdiler. Büyük bir çalışma azmi gösterdik. Büyük bir birlik, beraberlik örneği gösterdik. Ve bu birlik ve beraberlik içerisinde de Allaha Şükürler olsun ki, bu işin üstesinden geldik. Gerçekten çok büyük bir depremdi biz de yaşadık" dedi.

`YENİ EKİPLER OLUŞTURMAYA DEVAM EDİYORUZ´

Olası depremlere hazırlıkları en iyi şekilde yapmak için çaba sarf edildiğini belirten Vali Su, "Depremi Hatay, Adıyaman, 11 ilimiz yaşadı. Bu felaketler dünyamızda hep olageliyor. Önemli olan bunlara hazırlıklı olmaktır. Bu çerçevede ilimizde sadece AFAD´ımız ile değil, diğer kurumlarımızdan da arama kurtarma ekipleri oluşturduk. Depremden önce oluşturmuştuk. Onların her biri bu eğitimlerini tamamlamışlardı. Bu kardeşlerimiz de beraber arama kurtarma faaliyetlerinde gayretli çalışmalar yaptı. Halen de yeni ekipler oluşturmaya devam ediyoruz. Bu tür felaketler her zaman olabiliyor. Hazırlıklı olmak, bina stoklarımızı güçlendirmek, mutlaka eğitilmiş personeller bulundurmak her alanda... Bunları da yapmaya gayret ediyoruz. Ayrıca toplumumuzu bilinçlendirmek için, çocuklarımızı, gençlerimizi, tüm katmanları, toplumumuzda bilinçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hazırlıklı olmak çok iyidir. Bütün ülkemizde olduğu gibi ilimizde de tüm bu hazırlıkları en iyi şekilde yapmak için gayret sarf ediyoruz" diye konuştu.

TARİHİ ULUCAMİ´DE 3 DİLDE MEVLİT OKUTULDU

Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami´de, sabah namazının ardından Arapça, Türkçe ve Kürtçe mevlit okutuldu. Mevlit programına Vali Ali İhsan Su, AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, AFAD İl Müdürü İlami Çakmak ve kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı. Programın ardından katılanlara çorba ve kandil simidi ikram edildi.