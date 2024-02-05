6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Diyarbakır'da depremlerde 363 kişinin öldüğü 5 binaya ilişkin 19 sanığa dava açıldı

AZİZ ASLAN - Diyarbakır'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Galeria Sitesi, Serin-2, Dündar, Yoldaş ve Hisami apartmanlarına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında 9'u tutuklu 19 sanığa dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının, kentte depremde yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma "Deprem Soruşturma Bürosu"nda görevli bir cumhuriyet başsavcı vekili ve 3 savcı tarafından yürütüldü.

Başsavcılık tarafından aralarında müteahhit ve arsa sahiplerinin de bulunduğu 9'u tutuklu, 5'i tutuksuz ve 5'i aranan 19 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianameler, ağır ceza mahkemeleri tarafından kabul edildi.

Merkez Yenişehir ilçesi Mimar Sinan Caddesi'nde depremde yıkılması sonucu 89 kişinin hayatını kaybettiği Diyar Galeria B Blok'a ilişkin tutuklanan müteahhitler Sedat Eser, Mehmet Şirin Yiğit, Şeyhmus Yiğit, inşaat mühendisi fenni mesul Tevfik Demir ile haklarında yakalama kararı bulunan M.E, H.M.Y. ve İ.H.Y'nin 23 Ekim 2023'te Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına başlandı.

Savunmaların ardından mahkeme, 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 26 Şubat 2024'e erteledi.

Merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde yıkılan Dündar Apartmanı'nda 37 kişinin hayatını kaybetmesine yönelik tutuklanan müteahhitler İlhami Dündar, Sercan Erbey ile tutuksuz sanık arsa sahibi Seydo Bozkaya ise 22 Aralık 2023'te Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Savunmaların alınmasının ardından mahkeme heyeti, 2 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 13 Mart 2024'e erteledi.

Merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde 100 kişinin öldüğü Hisami Apartmanı'na ilişkin tutuklanan müteahhit Mehmet Ali Korkut, tutuksuz sanık müteahhit Mehmet Meşe ile tutuksuz sanık arsa sahipleri Nurettin Özcan ve Ahmet Özcan da 18 Ocak'ta Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı.

Savunmaların alınması sonrası mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mehmet Ali Korkut'un tutukluluk halinin devamına, Mehmet Meşe ile Ahmet Özcan'ın tutuklanmasına, tutuksuz sanık Nurettin Özcan hakkında da tutuklanmaya yönelik yakalama kararı vererek, duruşmayı 14 Mart'a erteledi.

- Yıkılan 2 binanın sanıkları da hakim karşısına çıkacak

Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde yıkılan Yoldaş Apartmanı'nda 60 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu tutuksuz sanık müteahhit Sadullah Yoldaş hakkında hazırlanan iddianame 6. Ağır Mahkemesince kabul edildi.

Sanık Yoldaş, 9 Mayıs'ta "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Tesisler Kavşağı'nda yıkılan ve 77 kişinin yaşamını yitirdiği Serin-2 Apartmanı'na ilişkin de tutuksuz sanıklar müteahhit Hüseyin Begtaş, statik proje müellifi Cihan Ucaman, statik betonarme projeye onay veren Nasir Çelik ve hakkında yakalama kararı bulunan bina fenni mesulü Ekrem Bilgin hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 7. Ağır Mahkemesince kabul edildi.

Sanıklar, 19 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.

- Müteahhit de enkaz altına kaldı

Merkez Yenişehir ilçesinde 48 kişinin hayatını kaybettiği Sözel Apartmanı'na ilişkin yürütülen soruşturmada, müteahhit Celal İrkören'in de aynı binanın enkazı altında kalarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bunun üzerine soruşturmada takipsizlik kararı verildi.