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        CHP'nin Bismil adayı Sönmez, cinsel saldırıdan tutuklandı

        CHP'nin Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde belediye başkan adayı olarak gösterdiği Abdurrahim Sönmez (49), ilçe binasında, çaycı olarak işe başlayan B.D.(19) adlı kıza cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 17:48 Güncelleme: 05.02.2024 - 17:50
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        CHP'nin Bismil adayı Sönmez, cinsel saldırıdan tutuklandı
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        CHP'nin Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde belediye başkan adayı olarak gösterdiği Abdurrahim Sönmez (49), ilçe binasında, çaycı olarak işe başlayan B.D.(19) adlı kıza cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı.

        CHP'nin Bismil'den belediye başkan adayı olarak gösterdiği Abdurrahim Sönmez, iddiaya göre; 2 Şubat'ta ilçe binasına çaycı olarak alınan B.D.'ye 1 gün sonra cinsel saldırıda bulundu. B.D., kuzeni F.D. ile İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, Sönmez'den şikayetçi oldu. B.D., ifadesinde, "2 Şubat'ta çaycı olarak işe alındım. Sonraki gün Abdurrahim Sönmez, 'Bana bey diye hitap etme' diyerek, bacaklarıma dokundu. Akşam saatlerinde odasına çay götürdüğüm sırada dudaklarımdan zorla öperek, göğüslerime dokundu. Bunun üzerine parti binasından ayrıldım" dedi. Şikayet sonrası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerce gözaltına alınan Sönmez, işlemleri sonrası tutuklandı.

        CHP İl Başkanı Abdullah Atik ise B.D.'nin akli dengesinin yerinde olmadığını iddia edip, "Parti ile ilgili bir durum değil. Sönmez, seramik işi yapıyor. Kız işe yeni alınmış, para istemiş. Adam yok deyince kız şikayetçi olmuş" dedi.

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