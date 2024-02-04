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        AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, Diyarbakırlılarla bir araya geldi

        AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "İnsan ve Yine İnsan Söyleşisi"nde Diyarbakırlılarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 15:40 Güncelleme: 04.02.2024 - 15:47
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        AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, Diyarbakırlılarla bir araya geldi
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        AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "İnsan ve Yine İnsan Söyleşisi"nde Diyarbakırlılarla bir araya geldi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yenişehirlioğlu, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının Ali Emiri Kültür Sanat Sezonu kapsamında Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlediği söyleşiye katıldı.

        Yenişehirlioğlu, söyleşinin ardından katılımcılar için kitaplarını imzaladı, onlarla hatıra fotoğraf çektirdi.

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