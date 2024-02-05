Diyarbakır'da hasta ve hasta yakınlarına ücretsiz kuaför hizmeti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhanesinde konaklayan vatandaşlara ücretsiz kuaförlük hizmeti verilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin farklı kentlerinden gelip sağlık kuruluşlarında tedavi gören ve misafirhanede konaklayan hastalara ve hasta yakınlarına, salı, çarşamba ve perşembe günleri saat 08.00-15.00 arasında saç ve sakal kesim hizmeti sunulacak.

Misafirhanede konaklayan misafirlere ayrıca her gün kahvaltı, akşam yemeği, tüm odalarda kesintisiz sıcak su, Wi-Fi, televizyon, buzdolabı, düzenli değişen kişisel temizlik ürünleri ile hijyenik bir konaklama ortamı sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen misafirhanede konaklayanlardan Mustafa Gören, Şırnak'tan yakınının tedavisi için Diyarbakır'a geldiğini, misafirhanede ücretsiz hizmet aldığını belirtti.

Gören, diğer hizmetlerin yanı sıra sunulan ücretsiz kuaför hizmetinin de önemli bir ihtiyacı karşıladığını ifade etti.

Van'dan gelerek misafirhanede kalan Süleyman Astaş da, 4 aydan bu yana kentte olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Belediyenin sunduğu imkanlar sayesinde otele gitmedim, misafirhaneye geldim. Yemeğimiz, çayımız var. Yataklarımız çok düzgün ve temiz. Sıcak suyumuz var. Şimdi tıraş olmamız için berber hizmeti de verilmeye başlandı. Hiçbir masraftan kaçınmamışlar. Allah belediye yetkililerinden razı olsun."