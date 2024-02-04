Diyarbakır'da belediyenin ücretsiz spor okulunda keşfedilen atlet Türkiye şampiyonu oldu

Aslan, farklı illerden gelen sporcuların 18 kategoride yarıştığı turnuvada, 3 bin metre yürüyüş müsabakasında Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ücretsiz spor okullarında yeteneği keşfedilen Aslan, Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Kulübüne kazandırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.