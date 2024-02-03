Diyarbakır'da bir plazanın altındaki restoranın bacasında çıkan yangın söndürüldü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Mahabad Bulvarı üzerinde bulunan bir plazanın altındaki restoranın bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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