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        Diyarbakır'da bir plazanın altındaki restoranın bacasında çıkan yangın söndürüldü

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir plazanın altında faaliyet gösteren restoranın bacasında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 14:08 Güncelleme: 03.02.2024 - 14:14
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        Diyarbakır'da bir plazanın altındaki restoranın bacasında çıkan yangın söndürüldü
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        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir plazanın altında faaliyet gösteren restoranın bacasında çıkan yangın söndürüldü.

        İlçeye bağlı Mahabad Bulvarı üzerinde bulunan bir plazanın altındaki restoranın bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangında, duman nedeniyle tedbir amaçlı plazadaki vatandaşlar dışarı çıktı.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, restoranın baca kısmında hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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