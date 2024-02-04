Diyarbakır'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
H.B'nin kullandığı 21 GG 669 plakalı otomobil ile M.K. idaresindeki 06 AU 9774 plakalı hafif ticari araç kırsal Sarıca Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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