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        Diyarbakır'da 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde anma programı yapıldı

        Diyarbakır'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 07:19 Güncelleme: 06.02.2024 - 07:19
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        Diyarbakır'da 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde anma programı yapıldı
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        Diyarbakır'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi.

        AFAD İl Müdürlüğü yerleşkesindeki program 04.17'de kurtarma ve ilkyardım araçlarının sirenlerini çalmasıyla başladı.

        Programda, depremlerde yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulundu, depremde yapılan çalışmaları anlatan video gösterimi yapıldı.

        Eğitim alanında AFAD ekipleri başta olmak üzere arama kurtarma çalışmalarında yer alan kamu kurum kuruluşlarıyla sivil toplum örgütlerinin arama kurtarma ekipleriyle bir araya gelen Vali Ali İhsan Su, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

        Geçen yıl, Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu 11 ilin "asrın felaketi" olarak nitelenen depremleri yaşadığını belirten Su, "Burada gördüğümüz değerli arkadaşlarımız o gece bu saatlerde tek yürek oldu. Tüm arama kurtarma ekiplerimiz, vatandaşlarımız tek yürek olduk ve hızlı bir çalışmayla vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için gayret gösterdik" dedi.

        Deprem sürecinde her kurumun üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapmaya gayret gösterdiğini ifade eden Su, şöyle devam etti:

        "Bu felaketler dünyamızda hep oluyor. Önemli olan bunlara hazırlıklı olmak. Biz de bu çerçevede ilimizde sadece AFAD ile değil diğer kurumlarımızdan da arama kurtarma çalışmaları oluşturduk. Depremden önce de oluşturmuştuk. Onların her biri bu eğitimleri tamamlamışlardı. O kardeşlerimiz de arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Halen de yeni ekipler oluşturmaya devam ediyoruz. Bu tarz felaketler olabiliyor. Hazırlıklı olmak, bina stoklarımızı güçlendirmek, eğitimli personeller bulundurmak için gayret ediyoruz."

        Vali Su, depremin yaralarının sarılması için de kalıcı konutlar başta olmak üzere birçok alanda çalışmanın aralıksız sürdüğünü aktardı.

        İl Müftüsü Celal Büyük'ün Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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