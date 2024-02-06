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        Diyarbakır´da depremde ölenler için Galeria Sitesi´nin enkazının kaldırıldığı alanda anma

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 07:08 Güncelleme: 06.02.2024 - 07:08
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        Diyarbakır´da depremde ölenler için Galeria Sitesi´nin enkazının kaldırıldığı alanda anma
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        Diyarbakır´dadepremde ölenler için Galeria Sitesi´nin enkazının kaldırıldığı alanda anma

        KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Diyarbakır´da hayatını kaybeden 414 kişi, Galeria Sitesi´nin enkazının kaldırıldığı alanda düzenlenen etkinlikle anıldı. Yıkılan Galeria Sitesi´nde 5 yakınını ve 2 arkadaşını kaybeden Ömür Sansar, "Onlarla birlikte bizim hayallerimiz de uçup gitti." dedi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023´te meydana gelen depremlerden etkilenen Diyarbakır´da, 1´i boş 7 bina yıkıldı. 414 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi de yaralandı. 5 bin 442 bina da ağır hasar gördü. Depremin yıl dönümü dolayısıyla, Yenişehir ilçesinde 89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria Sitesi´nin enkazının kaldırıldığı alanda anma töreni düzenlendi. Depremin yaşandığı saat olan 04.17´de alana gelenler, yoğun sis altındaki alana karanfil bırakarak mum yaktı. Törene CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Türkiye Barolar Birliği yönetim kurulu üyeleri, Diyarbakır Tabipler Odası Başkanı Elif Turan, DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doğan Hatun, bazı sivil toplum kuruluşları ile meslek örgütü temsilcileri, sitede hayatını kaybedenlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

        Anmada konuşan Sezgin Tanrıkulu, "Deprem bir doğal felaket, bunu önlemek mümkün değil ama insani maliyetlerini en aza indirmek, sonuçta mümkün. Türkiye bir deprem kuşağında yer almasına rağmen, yıllardır ihmaller, görevi kötüye kullanmalar, göz yummalar, rantçı siyasi anlayışlar, maalesef Türkiye´yi bir açık mezarlığa dönüştürdü" dedi.

        `HAYALLERİMİZ UÇUP GİTTİ´

        Yıkılan Galeria Sitesi´nde 5 yakınını ve 2 arkadaşını kaybeden Ömür Sansar ise "Burada bugün toplandık, çünkü sevdiklerimiz ile arkadaşlarımızı kaybettik. Onlarla birlikte bizim hayallerimiz de uçup gitti. Bugün 1´inci yılı oldu. Burada teyzemi, 4 kuzenimi ve 2 arkadaşımı kaybettim" diye konuştu. 

        Görüntü Dökümü

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        Galeria sitesi enkaz alanından detay

        Mum yakılması ve karanfil bırakılması

        Toplanan kalabalık

        CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun konuşması

        Ömür Sansar'ın konuşması

        Genel ve detay görüntüler

        Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ- Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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