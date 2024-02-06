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        Diyarbakır´da 'hiberbarik oksijen tedavisi' ile 62 depremzedenin uzvu kesilmekten kurtuldu

        KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat 2023´teki depremlerden etkilenen illerde yıkılan binalarda enkaz altına kalarak yaralanan ve sevk edildikleri Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedaviye alınan 62 depremzedenin uzuvları, Sualtı Hekimliği ve Hiberbarik Tıp Polikliniğindeki `hiberbarik oksijen tedavisi´ ile kesilmekten kurtuldu. Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Uzmanı Dr. Tubanur Balta Sari, "Deprem sürecinde 62 hastaya hizmet verdik. Bu hastaları 24 saat boyunca aralıksız bir şekilde tedavilere aldık ve bu hastaların uzuvlarının kaybını önlemiş olduk" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 09:58 Güncelleme: 06.02.2024 - 10:00
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        Diyarbakır´da 'hiberbarik oksijen tedavisi' ile 62 depremzedenin uzvu kesilmekten kurtuldu
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        KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat 2023´teki depremlerden etkilenen illerde yıkılan binalarda enkaz altına kalarak yaralanan ve sevk edildikleri Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedaviye alınan 62 depremzedenin uzuvları, Sualtı Hekimliği ve Hiberbarik Tıp Polikliniğindeki `hiberbarik oksijen tedavisi´ ile kesilmekten kurtuldu. Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Uzmanı Dr. Tubanur Balta Sari, "Deprem sürecinde 62 hastaya hizmet verdik. Bu hastaları 24 saat boyunca aralıksız bir şekilde tedavilere aldık ve bu hastaların uzuvlarının kaybını önlemiş olduk" dedi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023´teki depremlerden etkilenen illerde yıkılan binaların enkazında kalıp yaralanan depremzedelerden bazıları, tedavisinin devamı için Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. Depremzedelerden 62´sinin Sualtı Hekimliği ve Hiberbarik Tıp Polikliniğindeki Hiberbarik Oksijen Tedavi Merkezi´ndeki tedaviyle, uzuvları kesilmekten kurtuldu.

        Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Uzmanı Dr. Tubanur Balta Sari, tedavinin dokularındaki oksijen eksikliklerini gidermek amacıyla uygulandığını belirterek, "Hiperbarik oksijen tedavisi, yüksek basınçlı bir ortamda, normal atmosferik basınçtan daha yüksek basınçlı bir odada maske veya başlık aracılığıyla, hastaların yüzde yüz oksijen soluduğu bir tedavi yöntemidir. Karbonmonoksit zehirlenmeleri, iyileşmesi gecikmiş yaralarda akut dokuların uçlarındaki oksijenin eksikliğine bağlı olan durumlarda bu tedaviyi uyguluyoruz. Deprem süresince `Crush´ yaralanması dediğimiz, uzuvların daha çok enkaz altında beton yığınları arasında kaldığı bu hastalıkta, özellikle damar yaralanmasının eşlik ettiği travmalarla karşılaşıyorduk. Bu durumlarda hastaların dokularına giden oksijen basınçları azalıyordu ve dolaşımları bozuluyordu. Biz de bu dolaşımı bozulan hastaların doku oksijen eksikliğini gidermek amacıyla Hiperbarik oksijen tedavisini kullanarak dokuların oksijenlenmesini sağlayarak uzuvların, organların amputasyonlarını engellemeye çalıştık" dedi.

        `62 HASTAYA 1,5 AY BOYUNCA 24 SAAT HİZMET VERDİK´

        Dr. Sari, tedavi gören 62 hastaya 24 saat hizmet verdiklerini belirterek, "Normalde bu tedaviye günde 2 seans uyguluyorduk. Biz 3 hekim çalıştık, görevlendirmeyle ve gönüllü gelen arkadaşlarımız da oldu. Onarla birlikte 1,5 ay boyunca 24 saat bu tedaviyi aralıksız olarak hastalarımıza sunduk. Biz bu süreçte 62 hastaya hizmet verdik. Bu hastaları 24 saat boyunca aralıksız bir şekilde tedavilere aldık ve bu hastaların çoğunda uzuvlarının kaybını önlemiş olduk" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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