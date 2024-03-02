Diyarbakır'da tarlaya giren domuz sürüsü kamerada

Bismil ilçesinin kırsal Kazancı Mahallesi’nde sabah saatlerinde tarlasını sürmeye giden kişi, yaban domuzu sürüsü ile karşılaştı. Tarladan sıra halinde geçen domuzlar, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar, çiftçi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

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