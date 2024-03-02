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        Diyarbakır'da tarlaya giren domuz sürüsü kamerada

        DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde tarlaya giren yaban domuzu sürüsü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 14:08 Güncelleme: 02.03.2024 - 14:10
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        Diyarbakır'da tarlaya giren domuz sürüsü kamerada
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        DİYARBAKIR’ın Bismil ilçesinde tarlaya giren yaban domuzu sürüsü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Bismil ilçesinin kırsal Kazancı Mahallesi’nde sabah saatlerinde tarlasını sürmeye giden kişi, yaban domuzu sürüsü ile karşılaştı. Tarladan sıra halinde geçen domuzlar, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar, çiftçi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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