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        AK Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Bilden, ziyaretlerde bulundu:

        AK Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden, kentte çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 19:48 Güncelleme: 01.03.2024 - 20:00
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        AK Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Bilden, ziyaretlerde bulundu:
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        AK Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden, kentte çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bilden, Engelsiz Yaşam Merkezi ile Sanat ve Mesleki Eğitim Kurslarını ziyaret etti, kursiyerlerle bir araya geldi.

        Müzik ve çeşitli sanat dallarında eğitim gören engellilerle türkü söyleyip, halay çeken Bilden, daha sonra Huzurevleri semtinde esnafı ziyaret etti.

        Çüngüş ve Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret eden Bilden, Diclekent'teki semt pazarında esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

        Bilden, en büyük projelerinden birinin Diyarbakır'ı engelsiz bir şehir yapmak olduğunu belirtti.

        Diyarbakır'daki işsizlik oranına değinen Bilden, 30 farklı dalda istihdam garantili mesleki eğitim kurslarıyla kentin ara ve kalifiye eleman sorununu çözeceklerini ifade etti.

        Bilden, "İnşallah bizim başkanlık dönemimizde bu tür sosyal faaliyetleri artıracağız. Belediyemizin molaevleri adı altında faaliyetleri de var, onları çok ciddi bir şekilde yaygınlaştıracağız ve özellikle engelli kardeşlerimizin sanatla buluşmaları, Diyarbakır kültürünü ciddi bir şekilde öğrenip bunu tüm dünyaya yaymaları için her türlü çabayı sarf edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Başkan seçilmesi halinde istihdam garantili 30 farklı dalda mesleki eğitim ve kurs açacaklarını aktaran Bilden, şunları kaydetti:

        "Buraya gelmek isteyen hemşehrilerimizin kurs süresince sigortasını yatıracağız. İşsizlikten de kendini kurtarmış olacak. 3 ay çalıştığı sürece de harçlığını vereceğiz. Belediye olarak ulaşımı için kart vereceğiz, bedava gidip gelecek, yemeğini vereceğiz. 3 ay bittikten sonra da havuzumuza alacağız ve Diyarbakır’daki iş insanlarına, fabrikalara diyeceğiz ki; biz bu kişiyi yetiştirdik, sertifika verdik sen istihdamını sağla. İstihdam ederse destek vereceğiz. Böylelikle oluşturduğumuz bu havuzdaki kardeşlerimizin hepsini iş sahibi yapmış olacağız. Kalifiye eleman sorunu var. Bakın TÜİK rakamlarına göre yüzde 8'lik bir işsizlik rakamı var, Diyarbakır’da bu rakam yüzde 12. Yani yüzde 50 daha fazla işsizimiz var. Dolayısıyla bizim açıklayacağımız her projenin çıktısı istihdam olacak."

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