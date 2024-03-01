Diyarbakır'da ambulans helikopter epilepsi nöbeti geçiren çocuk için havalandı
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde epilepsi nöbeti geçiren 8 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde epilepsi nöbeti geçiren 8 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Halk arasında "sara hastalığı" olarak bilinen epilepsi nöbeti geçiren A.H.T, yakınları tarafından Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından A.H.T. için ambulans helikopter istendi.
İlçeden alınan hasta, ambulans helikopterle Dicle Üniversitesi (DÜ) Kalp Hastanesi'ndeki helikopter pistine getirildi.
Hasta, burada hazır bekletilen ambulansla DÜ Çocuk Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.