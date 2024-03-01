Diyarbakır'da ambulans helikopter epilepsi nöbeti geçiren çocuk için havalandı

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından A.H.T. için ambulans helikopter istendi.

Halk arasında "sara hastalığı" olarak bilinen epilepsi nöbeti geçiren A.H.T, yakınları tarafından Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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