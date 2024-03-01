Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da ambulans helikopter epilepsi nöbeti geçiren çocuk için havalandı

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde epilepsi nöbeti geçiren 8 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 13:44 Güncelleme: 01.03.2024 - 13:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da ambulans helikopter epilepsi nöbeti geçiren çocuk için havalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde epilepsi nöbeti geçiren 8 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        Halk arasında "sara hastalığı" olarak bilinen epilepsi nöbeti geçiren A.H.T, yakınları tarafından Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Burada yapılan ilk müdahalenin ardından A.H.T. için ambulans helikopter istendi.

        İlçeden alınan hasta, ambulans helikopterle Dicle Üniversitesi (DÜ) Kalp Hastanesi'ndeki helikopter pistine getirildi.

        Hasta, burada hazır bekletilen ambulansla DÜ Çocuk Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Almanya vize başvurularında yeni dönem mi başlıyor?
        Almanya vize başvurularında yeni dönem mi başlıyor?
        BIST 100, dünya endekslerini geride bıraktı
        BIST 100, dünya endekslerini geride bıraktı
        Okan Buruk, derbi 11'ni büyük ölçüde netleştirdi
        Okan Buruk, derbi 11'ni büyük ölçüde netleştirdi
        Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor
        Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor
        Emekliye milli gelir zammı
        Emekliye milli gelir zammı
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Ölü bile olsa dokunmayın! Ciddi lezyon ve yanıklar oluşabilir!
        Ölü bile olsa dokunmayın! Ciddi lezyon ve yanıklar oluşabilir!
        Prof. Dr. Görür'den, 1 hat ve 5 kente deprem uyarısı!
        Prof. Dr. Görür'den, 1 hat ve 5 kente deprem uyarısı!
        Antalya'da selin vurduğu ilçeler afet bölgesi ilan edildi
        Antalya'da selin vurduğu ilçeler afet bölgesi ilan edildi
        Kerem Aktürkoğlu, trafikte tartışma yaşadı
        Kerem Aktürkoğlu, trafikte tartışma yaşadı
        Şakaya ölüm tehdidi
        Şakaya ölüm tehdidi
        Şampiyon, 20 yaşındaydı... Milli karateciyi kaybettik!
        Şampiyon, 20 yaşındaydı... Milli karateciyi kaybettik!
        Yaren Leylek 13. yılda da Adem Amca'nın kayığına kondu
        Yaren Leylek 13. yılda da Adem Amca'nın kayığına kondu
        Eski ABD'li diplomat casus çıktı
        Eski ABD'li diplomat casus çıktı
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması
        10 belli, 11. kim olacak?
        10 belli, 11. kim olacak?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Girişim yatırımlarında 'tohum' dönemi
        Girişim yatırımlarında 'tohum' dönemi
        Seçim sonrası borsa düşecek mi?
        Seçim sonrası borsa düşecek mi?

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da öğrencilere yangın eğitimi verildi
        Diyarbakır'da öğrencilere yangın eğitimi verildi
        Diyarbakır Valisi Su, Çınar'da çalışmaları denetledi
        Diyarbakır Valisi Su, Çınar'da çalışmaları denetledi
        Diyarbakır'da kaçak silah operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        Diyarbakır'da kaçak silah operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        Diyarbakır'da 226 kilogram esrar ele geçirildi
        Diyarbakır'da 226 kilogram esrar ele geçirildi
        Arka ayakları felçli olan 'Venüs', 3 haftalık tedaviyle yürümeye başladı
        Arka ayakları felçli olan 'Venüs', 3 haftalık tedaviyle yürümeye başladı
        Un dolu kazandan tabanca çıktı: 5 gözaltı
        Un dolu kazandan tabanca çıktı: 5 gözaltı