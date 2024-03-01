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        Diyarbakır'da kaçak silah operasyonunda 5 zanlı yakalandı

        Diyarbakır'da kaçak silah operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 12:57 Güncelleme: 01.03.2024 - 12:57
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        Diyarbakır'da kaçak silah operasyonunda 5 zanlı yakalandı
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        Diyarbakır'da kaçak silah operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suçla ve suçlularla iltisaklı olan ve suç örgütüne dönüşebilme potansiyeli bulunan zanlılara yönelik çalışma yürüttü.

        Çalışmanın ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda bazı adreslere operasyon düzenlendi.

        "Elek 2.0" adı verilen operasyon kapsamında adreslerdeki aramalarda, un dolu kazan ve lavabo arkasında gizlenmiş 8 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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